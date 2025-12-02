Rucksack aus Aufenthaltsraum geklaut

Am Montagabend wurde im Zeitraum zwischen 19:00 – 20:00 Uhr in Kröllwitz aus einem Aufenthaltsraum eines Unternehmens ein Rucksack samt persönlicher Gegenstände entwendet. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich auf unbekannte Art und Weise Zugang in die geschlossene Räumlichkeit. Stunden später konnte der entwendete Rucksack ohne Inhalt im Nahbereich aufgefunden werden. Es erfolgte eine Spurensuche und -sicherung durch die Kriminalpolizei.

