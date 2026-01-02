Sachbeschädigungen durch Pyrotechnik in der Mühlstraße und der Wolfsburger Straße

Am heutigen Tag wurde gegen 07:45 Uhr in der Mühlstraße ein zerstörter Briefkasten festgestellt. Anhand der Spurenlage ist von einem Schaden durch pyrotechnische Erzeugnisse auszugehen. Es wurde eine Spurensuche sowie fotografische Sicherung durchgeführt.

Weiterhin wurde am heutigen Tag die Beschädigung eines Rollladens in der Wolfsburger Straße bekannt. Hier schlug bereits kurz nach Mitternacht am 01.01.2026 eine Silvesterrakete ein und beschädigte bei der Umsetzung sowohl den Rollladen als auch das Fenster. Es wurde eine Spurensuche sowie fotografische Sicherung durchgeführt.