Sachsen-Anhalt stellt weitere Millionen für Ausbau des Sirenen-Netzes im Land bereit

von · 2. Januar 2026

  1. Rentner sagt:
    2. Januar 2026 um 11:50 Uhr

    Die hatten wir. Mindestens jeden Mittwoch 12 Uhr waren die zu hören.
    Passten aber wohl nicht ins Bundesdeutsche.

  2. Hallenser sagt:
    2. Januar 2026 um 12:06 Uhr

    Unnütze Geldausgabe.
    Dafür gibt’s die Apps auf dem Handy

