Scheiben an fünf PKW in der Südlichen Innenstadt eingeworfen

In der südlichen Innenstadt von Halle (Saale), im Viertel am Beyschlagstraße, Beesener Straße, Robert-Koch-Straße, Lutherstraße sind an fünf abgestellten PKW die Scheiben eingeworfen worden. Bemerkt wurde die Tat am Montagmittag. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

