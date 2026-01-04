Schrottwichteln mal anders: Geschenketausch beim Wintermarkt in Halle (Saale) bringt 1.480 Euro für Reideburger Sportverein

Im Rahmen des diesjährigen Wintermarkts der Citygemeinschaft Halle wurde erneut ein gemeinnütziger Zweck unterstützt. Beim traditionellen Geschenketausch, der ein wenig an das sogenannte „Schrottwichteln“ erinnert, kamen in diesem Jahr insgesamt 1.480 Euro zusammen. Der Erlös geht an den Reideburger SV und wurde bereits am Sonntag an Trainerinnen, Trainer und Kinder des Vereins übergeben.

Das Geld wurde über mehrere Tage hinweg gesammelt. Besucherinnen und Besucher konnten ungeliebte Weihnachtsgeschenke mitbringen, gegen neue kleine Schätze eintauschen oder diese einfach weitergeben. Der gute Zweck stand dabei stets im Mittelpunkt.

Zum Abschluss des Wintermarkts sorgte am Sonntag eine spaßige Auktion für zusätzliche Einnahmen. Dabei wechselten zahlreiche Kuriositäten und Geschenkartikel den Besitzer. So erzielte etwa eine Weinflasche inklusive Halter und Dekantierer 7 Euro, eine Handtasche 5 Euro, ein Krug 8 Euro, ein Plüschaffe 4 Euro und eine Keramikflasche gefüllt mit Reiswein ebenfalls 7 Euro.

Besonders begehrt waren jedoch Jägermeister-Fußmatten für das Auto. Zwischen zwei Bieterinnen entwickelte sich ein kleiner Wettstreit, an dessen Ende die vier Matten für insgesamt 21 Euro versteigert wurden.

Die Citygemeinschaft Halle zeigt sich erfreut über die große Beteiligung und das Engagement der Besucherinnen und Besucher. Mit der Spendenaktion konnte erneut bewiesen werden, dass aus vermeintlich ungeliebten Geschenken etwas Gutes entstehen kann – in diesem Jahr ganz konkret für den Nachwuchs des Reideburger SV.