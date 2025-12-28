Schwarzfahrer im ICE hatte Softairwaffe dabei

Am Freitag, den 26. Dezember 2025 nutzte eine männliche Person einen Intercity-Express ohne ein für die Fahrt erforderliches Ticket zu besitzen. Der relevante Zug befand sich auf der Strecke von Berlin in Richtung Halle (Saale). Eine verständigte Streife der Bundespolizei nahm sich dem Sachverhalt sofort an, jenen Mann am Bahnsteig 6 im Hauptbahnhof Halle (Saale) um 08:45 Uhr in Empfang und im Weiteren, zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung, mit in das nahegelegene Bundespolizeirevier.

Die eingesetzten Beamten durchsuchten den 36-Jährigen und seinen mitgeführten Rucksack zur Eigensicherung und fanden eine Softairwaffe ohne erforderliches Prüfzeichen. Die Anscheinswaffe stellten die Beamten entsprechend sicher. Der aus Polen Stammende erhält Anzeigen wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch und Waffengesetz.