„Schweres partei- und fraktionsschädigendes Verhalten“: AfD Sachsen-Anhalt wirft Matthias Lieschke aus der Landtagsfraktion

Die AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt beschloss in ihrer heutigen Sitzung den Ausschluss des Mitglieds des Landtages, Herrn Matthias Lieschke, aus ihren Reihen auszuschließen, informiert die Partei. Herr Lieschke ist mit sofortiger Wirkung nicht länger Mitglied der AfD-Fraktion. Der Beschluss wurde mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit bei 21 abgegebenen Stimmen mit 20 Ja-Stimmen und einer Neinstimme gefasst.

Dem Beschluss sei eine ausführliche Aussprache der Fraktion vorausgegangen, in der Herr Lieschke die gegenüber ihm erhobenen schweren Vorwürfe – unter anderem des schweren partei- und fraktionsschädigenden Verhaltens – in keiner Weise entkräften konnte, so die Partei. Daher habe sich die Fraktion gezwungen gesehen, Herrn Lieschke zum Schutz der Fraktion sowie zur Ermöglichung einer weiteren vertrauensvollen parlamentarischen und politischen Arbeit aus ihren Reihen auszuschließen. Lieschke soll einen Mitschnitt bei einer parteiinternen Veranstaltung angefertigt haben.