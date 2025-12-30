Shoppen im Hauptbahnhof Halle zu Silvester und Neujahr
Zum Jahreswechsel haben die Geschäfte im Hauptbahnhof Halle (Saale) geöffnet. Hier die Öffnungszeiten:
- Nahkauf: 31.12.2025: 6-16 Uhr, 1.1.2026: 10-19 Uhr
- Rossmann: 31.12.2025: 6-16 Uhr, 1.1.2026: 10-20 Uhr
- Wiener Feinbäcker: 31.12.2025: 9-16 Uhr, 1.1.2026: 10-18 Uhr
- Mc Donalds: 31.12.2025: 8-17 Uhr, 1.1.2026: 11-1 Uhr
- Burger King: 31.12.2025: 9-17 Uhr, 1.1.2026: 10-24 Uhr
- Backwerk: 31.12.2025: 6-16 Uhr, 1.1.2026: 6-18 Uhr
