Signierstunde mit Ross Antony am Freitag in der Thalia Buchhandlung

Es weihnachtet sehr – und das mit einem ganz besonderen Gast! Der beliebte Entertainer, Sänger und TV-Liebling Ross Antony bringt mit seinem neuen Projekt festliche Stimmung in die Thalia Buchhandlung am Markt in Halle (Saale). Am 14.11.2025 um 16 Uhr beginnt eine Signierstunde. Unter dem Titel „Merry Christmas – Dein Adventskalender mit Ross Antony“ präsentiert er seinen ersten eigenen Adventskalender – voller Rezepte, DIY-Ideen und britischem Weihnachtszauber.

Nach dem großen Erfolg seiner Backbücher überrascht Ross Antony nun mit einem ganz besonderen Begleiter durch die Adventszeit. 24 liebevoll gestaltete Türchen warten darauf, geöffnet zu werden – gefüllt mit leckeren Rezepten, kreativen Bastelideen, witzigen Spielen und kleinen Geschichten rund um Ross und seine ganz persönliche Art, Weihnachten zu feiern.

Ob britische Christmas Crackers, Peanut Butter Fudge oder selbstgemachte Weihnachtsdeko – mit Ross’ Adventskalender vergeht die Zeit bis zum Fest wie im Flug. Einfach die perforierten Buchseiten auftrennen und Tag für Tag eine neue Überraschung entdecken!

Und wer schon immer wissen wollte, wie der quirlige Engländer Weihnachten verbringt, kann dies im unterhaltsamen „Wahr oder Falsch“-Rätsel herausfinden.