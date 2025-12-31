Silvesterfeuerwerk: Böllern ab jetzt für 48 Stunden erlaubt

Bereits in den vergangenen Tagen war in Halle (Saale) immer wieder lautes Knallen zu hören. Zum Jahreswechsel ist das Abbrennen von Feuerwerk nun offiziell erlaubt: In Sachsen-Anhalt dürfen Raketen und Böller vom 31. Dezember ab 0.00 Uhr bis zum 1. Januar um 24.00 Uhr gezündet werden – insgesamt für 48 Stunden. So ist es gesetzliche festgeschrieben.

Wie in den Vorjahren gelten dabei klare Einschränkungen. In der Nähe von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Fachwerkhäusern und Kirchen ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. Diese Regelung soll sowohl Menschen als auch besonders schützenswerte Gebäude vor Gefahren bewahren.

Feuerwerkskörper werden je nach Gefährlichkeit in verschiedene Klassen beziehungsweise Kategorien eingeteilt. Die jeweilige Einstufung muss auf dem Produkt deutlich gekennzeichnet sein. Das klassische Silvesterfeuerwerk fällt dabei in die Klassen I und II beziehungsweise in die Kategorien 1 und 2.

Zur Klasse I zählen unter anderem Wunderkerzen, Knallerbsen und sogenanntes Jugendfeuerwerk. Der Umgang mit dieser Pyrotechnik ist ausschließlich Personen gestattet, die mindestens 12 Jahre alt sind.

Die Klasse II umfasst die gängigen Silvesterartikel wie Raketen, Batterien, Böller, römische und bengalische Lichter sowie Vulkane und Fontänen. Diese Feuerwerkskörper dürfen nur von Personen verwendet werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.