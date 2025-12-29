So fahren Busse und Straßenbahnen in Halle (Saale) zum Jahreswechsel – Automaten werden abgestellt

Zum Jahreswechsel ist bei der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG) wieder ein Sonderfahrplan in Kraft.

Montag, 29. und Dienstag, 30. Dezember 2025 gilt der Ferienfahrplan.

Am Dienstag, 30. Dezember wird wie Freitag gefahren, mit durchgehendem Nachtverkehr.

Mittwoch, 31. Dezember 2025: Straßenbahn- und Busverkehr zu Silvester

Silvester gilt der Fahrplan für Samstag mit Nachtverkehr für Straßenbahnen und Busse. Der letzte Sammelanschluss für Straßenbahnen im alten Jahr wird 22.45 Uhr auf dem Marktplatz durchgeführt, der erste im neuen Jahr um 1.15 Uhr. In der Zwischenzeit ist Betriebsruhe.

Die Buslinien 21, 22, 27, 36 und 40 fahren nach der Betriebsruhe ab ca. 1.00 Uhr bis ca. 4.00 Uhr abgestimmt zu den Straßenbahnen. Die Buslinie 27 verkehrt in dieser Zeit zusätzlich zu den Straßenbahnen ab Büschdorf und Am Steintor. Die regulären Sammelanschlüsse mit den Straßenbahnlinien 1, 2, 7, 94 und 95 auf dem Marktplatz werden durch zusätzliche Abfahrten um 1.45 Uhr und 2.45 Uhr verstärkt.

Alle in den Fahrplänen gekennzeichneten Rufbusfahrten verkehren bis 16 Uhr. Auf den Linien 23 und 28 werden von 17 Uhr bis ca. 20.30 Uhr einzelne Fahrten durch reguläre Busse angeboten. Das movemix_shuttle kann bis 23.15 Uhr gebucht werden. Um dem erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden, kommt die Buslinie 27 nach 1 Uhr im halleschen Osten zum Einsatz.

Donnerstag, 1. Januar 2026 (Neujahr)

Am Neujahrstag gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Freitag, 2. bis Montag, 5. Dezember 2026 gelten Ferienfahrplan.

Stationäre Fahrkartenautomaten zeitweise ausgeschaltet

Alle Fahrkartenautomaten an den Haltestellen werden in der Zeit von Mittwoch, 31. Dezember 2025, ab 12 Uhr bis Donnerstag, 1. Januar 2026, 12 Uhr außer Betrieb genommen. Die Automaten in den Fahrzeugen der HAVAG bleiben weiter in Betrieb.