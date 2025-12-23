Spaziergänger findet in der Rigaer Motorrad im Gebüsch

Am Montagabend wurde der Polizei ein im Gebüsch liegendes Kraftrad in der Rigaer Straße gemeldet. Ein Zeuge hatte das Fahrzeug während eines Spaziergangs festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wies das Fahrzeug keine Beschädigungen auf. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Beim Bergen des Fahrzeugs wurde ein am Hinterrad angebrachtes Kettenschloss festgestellt.

Der Halter des Kraftrades konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab an, das Fahrzeug gegen 18.00 Uhr ordnungsgemäß abgestellt und gesichert zu haben. Nach seinen Angaben befand sich das Kettenschloss ursprünglich am Hinterrad. Weiterhin stellte er das Fehlen des Fahrzeugsattels fest. Weitere Gegenstände seien nicht entwendet worden. Das Kraftrad wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an den Halter übergeben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.