SPD-Landtagskandidat bimmelt an Haustüren in seinem Wahlkreis

von · 9. November 2025

3 Antworten

  1. Steuerzahler sagt:
    9. November 2025 um 12:39 Uhr

    Da darf man aber auch nur die Fragen vortragen, die dem Herrn Neumann gelegen sind. Andere werden nicht angenommen bzw. ist man dann „sauer“ mit dem Fragesteller. Noch schlimmer als der Neumann, reagiert Frau Prof. Dr. Fuhrmann auf derartiges…

  2. Fritze sagt:
    9. November 2025 um 12:46 Uhr

    Es ist schon schlimm genug das man durch die volksfernen Beschlüsse und Gesetze der Politiker gegängelt wird und dann belästigen die einen auch noch zu Hause!!! Was kommt als nächstes???
    Ist doch sowieso alles nur eine Schmierenkomödie.

    • didi sagt:
      9. November 2025 um 13:02 Uhr

      Sie sollten in ein Land auswandern in dem sie nicht wählen müssen und die Politiker vorgesetzt bekommen. Dort werden sie dann erst mal richtig gegängelt und werden feststellen wie gut es doch in Deutschland ist.
      Im übrigen müssen sie ja keiner/m Politiker/in öffnen wenn sie bei ihnen klingelt, dann brauchen diese sich auch nicht ihre dümmliche Schmierenkomödie anzuhören.

