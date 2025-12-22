Spendenaktion auf dem halleschen Weihnachtsmarkt: AOK übergibt 8.150 Euro an die Notfallseelsorge

Besucherinnen und Besucher des Hallenser Weihnachtsmarktes konnten am Sonntag nicht nur weihnachtliche Stimmung genießen, sondern zugleich etwas Gutes tun. Am Weihnachtsstand der AOK Sachsen-Anhalt wurden Spenden für die Notfallseelsorge Sachsen-Anhalt gesammelt. Die Aktion ist Teil einer landesweiten Initiative der Krankenkasse.

Wer mindestens zehn Euro spendete, erhielt als Dankeschön eine Handpuppe des beliebten AOK-Drachenkindes Jolinchen. Besonders bei den jüngsten Gästen sorgte zudem der „grüne Weihnachtsmann“ für leuchtende Augen: In seinem Sprechzimmer nahm er die Weihnachtswünsche der Kinder – und gern auch der Erwachsenen – entgegen. Beim Weihnachtswürfeln konnten die Besucherinnen und Besucher mit etwas Glück außerdem kleine Präsente für die Weihnachtszeit gewinnen.

Halle (Saale) bildete in diesem Jahr die letzte von insgesamt acht Stationen der AOK-Spendenaktion in Sachsen-Anhalt. Die Weihnachtsmarktaktion hat bereits eine lange Tradition: Seit 2014 sammelt die AOK jedes Jahr zur Weihnachtszeit Spenden für besondere Projekte und gemeinnützige Vereine im Land.

Der Gesamterlös der diesjährigen Weihnachtsmarktaktion kommt der Notfallseelsorge Sachsen-Anhalt zugute. Am Sonntag konnte Pfarrerin Thea Ilse den Spendenscheck in Höhe von 8.150 Euro stellvertretend für die Organisation entgegennehmen. Die Unterstützung soll dazu beitragen, die wichtige Arbeit der Notfallseelsorge fortzuführen und Menschen in akuten Krisensituationen beizustehen.