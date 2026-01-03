Sprayer in Trotha gestellt

Am Samstag kurz nach 00.30 Uhr wurde ein Sprayer im Bereich der Jupiterstraße in Halle (Saale) gemeldet. Polizeibeamte konnten in der Mötzlicher Straße einen Tatverdächtigen feststellen. Mehrere frisch erstellte Graffiti werden ihm zur Last gelegt. Gegen den 26-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

