Sprayer in Trotha gestellt
Am Samstag kurz nach 00.30 Uhr wurde ein Sprayer im Bereich der Jupiterstraße in Halle (Saale) gemeldet. Polizeibeamte konnten in der Mötzlicher Straße einen Tatverdächtigen feststellen. Mehrere frisch erstellte Graffiti werden ihm zur Last gelegt. Gegen den 26-Jährigen wurde Anzeige erstattet.
Mit 26 sollte man doch schon reifer sein.😠
Da könnte man zum Beispiel einen Graffiti-Workshop leiten.
Danke an die Polizei – Endlich mal wieder einen gestellt. Nun noch sein Layout mit anderen im Stadtgebiet abgleichen dann in Regress nehmen.