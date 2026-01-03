Du bist Halle

Sprayer in Trotha gestellt

von · 3. Januar 2026

3 Antworten

  1. Miraculix sagt:
    3. Januar 2026 um 11:28 Uhr

    Mit 26 sollte man doch schon reifer sein.😠

    Antworten
  2. Michael Witte sagt:
    3. Januar 2026 um 12:53 Uhr

    Danke an die Polizei – Endlich mal wieder einen gestellt. Nun noch sein Layout mit anderen im Stadtgebiet abgleichen dann in Regress nehmen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert