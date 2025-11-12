Stadtmarketing setzt auf KI und trennt sich von zwei Mitarbeitern

Die Stadtmarketinggesellschaft in Halle (Saale) muss sparen. Das wurde am Mittwoch wurde im Rahmen der Abstimmung zum Wirtschaftsplan im Wirtschaftsausschuss für das kommende Jahr bekannt. “Wird werden zwei Stellen abbauen”, kündigte SMG-Chef Mark Lange an. “Das ist schon eine Hausnummer”, sagte er angesichts der ohnehin geringen Mitarbeiterzahl von bisher 27. Die Zahl soll noch weiter sinken. Im Wirtschaftsplan ist von 23 Mitarbeitern im Jahr 2029 die Rede.

“Die Aufgaben werden aber nicht weniger”, so Lange. Deshalb soll ein Teil der Aufgaben von einer KI erledigt werden, ein anderer Teil wird verbleibenden Mitarbeitern zugeordnet.

Die SMG rechnet im kommenden Jahr mit 1,839 Millionen Euro Zuschüssen aus der Stadtkasse. Das ist minimal mehr als dieses Jahr. Allerdings fallen im gegenzug auch projektbezogene Zuschüsse Dritter weg, effektiv steht also weniger Geld bereit.