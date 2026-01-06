Stadtmuseum lädt am Sonntag zu letzter Führung in „Spiel mit“-Ausstellung ein, danach geht es in die Winterpause

Zur letzten Führung durch seine große Sonderausstellung „Spiel weiter!“ lädt das Stadtmuseum Halle am kommenden Sonntag, 11. Januar 2026, 15 Uhr, ein. Am letzten Ausstellungstag der Schau wird dabei noch einmal durch Jahrzehnte hallescher Spielgeschichte geführt. Dabei werden auch die neuen Themen im zweiten Teil der Ausstellung vorgestellt: Etwa Spiele aus den halleschen Partnerstädten Gjumri (Armenien) und Savannah (USA). Ein weiteres neues Kapitel wirft einen Blick auf das hallesche Puppenspiel. Die interaktive Führung bietet Einblicke und viele Möglichkeiten, Spiele kennenzulernen und auszuprobieren.

Kosten: Eintritt Stadtmuseum (Erwachsene 5, erm. 3 Euro/ Kinder bis 14 Jahre kostenlos), zzgl. Führungsgebühr 2 Euro.

Im Anschluss geht das Stadtmuseum in seine Winterpause. Das Haus, Große Märkerstraße 10, ist vom Montag, 12. Januar, bis zum 27. Januar 2026 geschlossen. Die Ausstellung „tagsüber bin ich woanders (hier bin ich nur nachts) – Wohnungslosigkeit und unsicheres Wohnen in Halle“ wird dann am Freitag, 29. Januar, eröffnet. Die Schau des Studiengangs Kommunikationsdesign/Fotografie der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ist eine Kooperation mit der Stadtmission Halle und dem Stadtmuseum.