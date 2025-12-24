Stadtverwaltung Halle hat bis zum 2. Januar Betriebsferien

In der Stadtverwaltung Halle (Saale) sind nach Angaben der Stadt in der Zeit von einschließlich Mittwoch, 24. Dezember 2025, bis einschließlich Freitag, 2. Januar 2026, Betriebsferien festgelegt. Die Verwaltung ist in dieser Zeit nur eingeschränkt erreichbar, die meisten Fachbereiche und Servicestellen sind nicht besetzt. In einer im Amtsblatt vom 12. Dezember 2025, S. 10, veröffentlichten Übersicht sind alle Bereiche aufgelistet, die nach Weihnachten während der Betriebsferien persönlich oder telefonisch erreichbar sind.

