Start der Rückrunde – Wildcats heute abend gegen den Thüringer HC gefordert

Mit dem Heimspiel gegen den Thüringer HC starten die Wildcats in die Rückrunde der Alsco Handball Bundesliga Frauen. Zum Auftakt wartet damit direkt eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Mannschaft aus Halle, die jedoch mit Rückenwind und Selbstvertrauen in das Ostderby geht. Das Duell gegen den THC ist nicht nur ein Klassiker im Osten, sondern auch sportlich klar eingeordnet: Die Mannschaft von Herbert Müller reist als aktueller Tabellenvierter nach Halle. Die Wildcats hingegen gehen als Außenseiter in die Partie, wollen diese Rolle aber annehmen und mit großem Engagement füllen. Gerade in Heimspielen hat das Team mehrfach bewiesen, dass es mit Leidenschaft und Tempo auch favorisierte Gegner fordern kann.

Deutliches Ergebnis, aber kämpferischer Auftritt im Hinspiel

Im Hinspiel mussten sich die Wildcats in Bad Langensalza mit 25:32 geschlagen geben. Das Resultat fiel am Ende klar aus, spiegelte jedoch nicht vollständig den Spielverlauf wider. Über weite Strecken präsentierte sich Halle kämpferisch, hielt dagegen und zeigte, dass man dem Thüringer HC Paroli bieten kann. An diese Leistung soll nun angeknüpft werden. Der jüngste Sieg gegen den Buxtehuder SV hat bei den Wildcats für spürbaren Auftrieb gesorgt. Die Mannschaft will den positiven Flow aus dieser Partie mitnehmen und erneut mit hoher Intensität auftreten. Das nötige Selbstvertrauen ist vorhanden, zumal man gegen den Thüringer HC nichts zu verlieren hat.

Der THC kommt ebenfalls mit Rückenwind nach Halle. Am vergangenen Spieltag gewann das Team das Spitzenspiel gegen die Flames mit 31:29 und untermauerte damit seine Ambitionen in der oberen Tabellenregion. Trotz dieser Erfolge ist die personelle Situation beim THC angespannt. Beispielsweise fehlt Toptorjägerin Johanna Reichert den Thüringerinnen schon seit mehreren Wochen. Aus diesem Grund ist der Verein auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat die brasilianische Nationalspielerin Kelly de Abreu Rosa verpflichtet. „Mit dem Thüringer HC kommt eine Mannschaft zu uns, die auf jeder Position mit Top-Spielerinnen von Top-Qualität besetzt ist. Mit Natsuki Aizawa haben sie eine Spielgestalterin auf höchstem Niveau in ihren Reihen, die es gut versteht, ihre Mitspielerinnen einzusetzen. Aus dem Hinspiel nehmen wir sehr viel Positives mit, wissen aber auch, dass wir noch einmal eine Schippe drauflegen müssen als noch zuletzt gegen Buxtehude“, so Cheftrainerin Ines Seidler.

Volle Halle als zusätzlicher Faktor

Die Wildcats hoffen zum Rückrundenstart auf eine volle Halle und lautstarke Unterstützung von den Rängen. Mit der Energie der Fans im Rücken will das Team erneut über Kampf, Emotionen und Tempo kommen. Gelingt es, diese Tugenden konstant auf die Platte zu bringen, ist das Ostderby trotz klarer Rollenverteilung alles andere als ein Selbstläufer für den Favoriten aus Thüringen. Anpfiff ist um 19 Uhr, ab 18:45 Uhr übertragen Sporteurope.tv und DYN live aus der SWH.arena.

