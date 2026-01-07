Sternsinger geben ihren Segen am Freitag in der Moritzkirche

Auch im neuen Jahr setzen die Stadt Halle (Saale), die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle und das Sternsinger-Kindermissionswerk eine bewährte Tradition fort: Der Empfang der Halloren durch den Oberbürgermeister und der Auftakt des Dreikönigssingens finden erneut gemeinsam statt.

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt begrüßt am Freitag, 9. Januar 2026, um 14 Uhr gemeinsam mit Bürgermeister Egbert Geier und der Beigeordneten für Kultur und Sport, Dr. Judith Marquardt, die Halloren und Sternsinger in der Moritzkirche..

Im Rahmen des Empfangs überreicht die Salzwirker-Brüderschaft ihre traditionellen Neujahrsgaben – Salz, Soleier und Schlackwurst – an die Stadt. Die Sternsinger-Kinder bringen den Segen für das neue Jahr, gestalten das Treffen musikalisch und sammeln Spenden für die diesjährige Solidaritätsaktion. Grußworte sprechen neben dem Oberbürgermeister auch der Erste und Regierende Vorsteher der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle, Tobias Heinicke. Über die aktuelle Sternsinger-Spendenaktion informiert Gemeindereferent Johannes Knackstedt.

Unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ steht die 68. Aktion Dreikönigssingen im Zeichen des Einsatzes für Kinderrechte. Die Aktion macht auf Kinderarbeit aufmerksam und unterstreicht die Bedeutung von Schutz und Bildung für Kinder weltweit. Das Dreikönigssingen 2026 ermutigt Sternsingerinnen und Sternsinger sowie ihre Begleitenden, sich aktiv für eine gerechtere Welt einzusetzen.

Seit dem Start der Aktion im Jahr 1959 kamen insgesamt mehr als 1,4 Milliarden Euro zusammen. Mit diesen Mitteln werden Projekte für benachteiligte und notleidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert. Unterstützt werden Vorhaben in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheit, Kinderschutz, Nothilfe, pastorale Aufgaben und soziale Integration. Träger der bundesweiten Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).