Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer Haushalt HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Weihnachtsmarkt Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Straßenbahn-Haltestelle an der Damaschkestraße demoliert
23. Dezember 2025
-
Böller auf Personengruppe am Elisabeth-Krankenhaus geworfen
23. Dezember 2025
-
Erneut Seniorin in Halle-Trotha überfallen und zu Boden gerissen
23. Dezember 2025
-
Wohnungseinbruch in Halle-Neustadt
23. Dezember 2025
-
Scheiben an fünf PKW in der Südlichen Innenstadt eingeworfen
23. Dezember 2025
Werbung
Mehr
Neueste Kommentare