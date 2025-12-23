Straßenbahn-Schranken auf dem Markt sind abgebaut

Der Weihnachtsmarkt ist zu Ende und sogleich haben Mitarbeiter von HASTRA und Hallescher Verkehrs AG (HAVAG) die Schranken und Poller abgebaut. Verschlossen wurden zudem die Öffnungen in der Fahrbahn, wo sich die Nagelsperren verbergen.

Am ersten Tag sorgte das System zunächst noch für Probleme, danach lief es weitgehend reibungslos. Besucher aus anderen Städten konnten dabei belauscht werden, wie sie die hallesche Regelung für gut befunden haben- Denn in anderen Städten sind oft andere Erfahrungen gemacht wurden. Entweder fuhr ein Polizeifahrzeug nach jeder passierten Bahn wieder auf die Schienen – so wurde es auch im vergangenen Jahr in Halle praktiziert. Und in einigen Städten sind sogar den ganzen Tag Menschen damit beschäftigt, die Poller hin und her zuschieben.

Zwar geht es am 2. Weihnachtsfeiertag mit dem Wintermarkt weiter. Doch hier sind nur noch halb so viele Städte dabei. Dabei kommen dann auf der Platzfläche ausschließend die hochklappbaren Barrieren von Armis One zum Einsatz. Die Straßenbahn kann wieder ohne Einschränkung fahren.