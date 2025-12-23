Straßenbahnfahrer am Rennbahnkreuz bedroht: Mann will Waffe zücken

Am Dienstagnachmittag kam es erneut zu einer Attacke auf einen Straßenbahnfahrer. Gegen 14 Uhr wurde der Fahrer der Linie 10 in Höhe Rennbahnkreuz durch einen Mann massiv verbal bedroht. Dieser drohte anschließend auch noch, eine Pistole zu zu zücken. Eine Waffe kam aber nicht zum Einsatz.

Der Täter flüchtete zunächst. Zahlreiche andere Fahrgäste haben aber zumindest Fotos des Mannes geschossen und diese der Polizei zur Verfügung gestellt. Die Beamten konnten daraufhin offenbar den Tatverdächtigen in der Nähe stellen. Er habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde letztendlich in eine Fachklinik gebracht.

Durch den Polizeieinsatz war der Straßenbahnverkehr in Richtung Halle-Neustadt für mehr als eine halbe Stunde blockiert.

Weitere Informationen liegen zunächst noch nicht vor.