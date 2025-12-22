Süße Bescherung auf Rädern: Bürgermeister und Karnevalisten lösen Stadtwette ein

Ein Hauch von Weihnachten wehte am Montagabend am Bus Vierjahreszeiten in Halle (Saale). In einer besonderen Aktion verteilten Bürgermeister Egbert Geier und die Vorstände des HSKV e.V. sowie des KCE Saxonia e.V. insgesamt 111 Tüten frisch gebackener Plätzchen an bedürftige Menschen der Stadt.

Hinter der Aktion steckt ein spielerischer Ernst: Am 11. November 2025 – pünktlich zum Start der Karnevalssaison – hatten das Stadtoberhaupt und die Karnevalisten eine Stadtwette abgeschlossen. Der Wetteinsatz führte die Beteiligten nun direkt zu denen, die in der kalten Jahreszeit besondere Unterstützung benötigen.

Gemeinsam für den guten Zweck

​Die süße Fracht war kein Zufallsprodukt. Erst kürzlich trafen sich der Bürgermeister und die Mitglieder des Karnevalclub der Eisenbahner „KCE Saxonia e.V.“ im Micheel-Küchenstudio, um gemeinsam den Teig zu rollen und die Förmchen zu schwingen. Das Ergebnis: 111 liebevoll verpackte Tüten, die nun ihre Abnehmer fanden.

​Der „Bus Vierjahreszeiten“ als Herzstück

​Für die Verteilung nutzten die Akteure ein bekanntes Gesicht im Stadtbild: den „Bus Vierjahreszeiten“. Das Fahrzeug dient in Halle (Saale) als zentrale Anlaufstelle für obdachlose und bedürftige Menschen und ist als kombinierter Kälte-, Tafel- und Sachspendenbus im Dauereinsatz.



​„Es ist schön zu sehen, wie aus einer karnevalistischen Tradition eine handfeste Hilfe für die Menschen in unserer Stadt wird“, so ein Beteiligter während der Tour.