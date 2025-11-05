Tag der offenen Tür am Freitag am TMG

Der Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ in Halle (Saale) öffnet am Freitag, dem 7. November 2025, von 15:00 bis 18:00 Uhr seine Türen für alle Interessierten. Besucherinnen und Besucher können bei einem Rundgang das Schulgebäude und das Außengelände erkunden sowie die verschiedenen Fachbereiche und besonderen Ausbildungsangebote in den entsprechenden Fachunterrichtsräumen kennenlernen.

Es gibt Informationen zu den vielfältigen außerunterrichtlichen Angeboten, das breite Fremdsprachenangebot sowie besondere Aktivitäten und Traditionen. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren an diesem Nachmittag die spannenden Ergebnisse ihrer Projektwoche und geben Einblicke in das vielfältige und lebendige Schulleben.

Für das leibliche Wohl sorgt der Jahrgang 12 im Außenbereich unserer Schule. Zudem stehen die Mitglieder der Schulleitung während der Veranstaltung für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung.