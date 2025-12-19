Tourismus in Sachsen-Anhalt im Sinkflug: 2,3% weniger Übernachtungen im Oktober – massiver Rückgang in der Region Halle, Saale, Unstrut um 6,5%

Im Oktober 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Sachsen-Anhalt rund 313 100 Gästeankünfte und knapp 790 600 Übernachtungen. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes aus den vorläufigen Ergebnissen der Monatserhebung im Tourismus waren das 0,3% weniger Gäste und 2,3% weniger Übernachtungen als im Oktober des Vorjahres.

94,2 % der Gäste kamen aus dem Inland. Hier konnte ein leichter Rückgang bei den Gäste- (-0,3 %) und Übernachtungszahlen (-2,3 %) festgestellt werden. Bei Gästen aus dem Ausland wurden folgende Veränderungen gegenüber dem Oktober 2024 ermittelt: +0,3 % Gäste und -1,6 % Übernachtungen.

Von den in die Erhebung einbezogenen Beherbergungsbetrieben waren 1 031 im Oktober 2025 geöffnet (Oktober 2024: 1 044 geöffnete Beherbergungsbetriebe). Die angebotenen Schlafgelegenheiten waren zu 34,2 % ausgelastet (Oktober 2024: 35,1 %). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug 2,5 Tage. Im Oktober des Vorjahres lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 2,6 Tagen.

Zuwächse bei den Gästen und Übernachtungen gab es unter anderem bei den Betriebsarten Ferienzentren (+16,4 % Gästeankünfte, +12,7 % Übernachtungen), Erholungs- und Ferienheime (+9,9 % Gästeankünfte, +8,8 % Übernachtungen) und Ferienhäuser und -wohnungen (+8,6 % Gästeankünfte, +5,1 % Übernachtungen). Die mit Abstand größten rückläufigen Gäste- und Übernachtungszahlen verzeichneten dagegen die Gasthöfe (-34,2 % Gästeankünfte, -32,9% Übernachtungen). Eine ähnliche Entwicklung konnte auch bei der Betriebsart Pensionen (-6,2 % Gästeankünfte, -6,0 % Übernachtungen) und den Hotels (-1,9 % Gästeankünfte, -4,0 % Übernachtungen) festgestellt werden.

Die Beherbergungsbetriebe der größten Tourismusregion, dem Harz und Harzvorland, meldeten bei den Gästeankünften +1,6 % und bei den Übernachtungen -1,2 %. Die Region Anhalt-Wittenberg hatte Rückgänge bei den Gästen um 0,4 %, dafür aber leichte Zuwächse bei den Übernachtungen um 0,2 %. Die Region Magdeburg, Elbe-Börde-Heide verbuchte leichte Zuwächse von 0,1% bei den Gästen, aber 1,4 % Rückgänge bei den Übernachtungen. Negative Entwicklungen meldeten die Regionen Halle, Saale, Unstrut (-2,5 % Gäste, -6,2 % Übernachtungen) und die Altmark (-4,8 % Gäste, -5,4 % Übernachtungen).

Im Jahresverlauf von Januar bis Oktober 2025 lag die Zahl der Gästeankünfte mit rund 2,93 Mill. um 0,1 % und die der Übernachtungen mit knapp 7,16 Mill. um 2,0% unter dem Ergebnis des gleichen Vorjahreszeitraums.

Die Zahlen stammen aus der Monatserhebung im Tourismus (Beherbergungsstatistik). In dieser werden Beherbergungsbetriebe ab 10 Schlafgelegenheiten u. a. mit Gästeankünften, Aufenthaltsdauer und Herkunft der Gäste erfasst.