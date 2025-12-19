Du bist Halle

Tourismus in Sachsen-Anhalt im Sinkflug: 2,3% weniger Übernachtungen im Oktober – massiver Rückgang in der Region Halle, Saale, Unstrut um 6,5%

von · 19. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert