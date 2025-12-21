Umgebautes Moped rast mit 80 km/h über den Böllberger Weg

Samstag gegen 12:15 Uhr wurde im Böllberger Weg ein Moped ohne angebrachtes Versicherungskennzeichen kontrolliert. Der Fahrzeugnutzer hatte das Fahrzeug aus verschiedenen Fahrzeugteilen zusammengesetzt, welche original nicht für das Fahrzeug vorgesehen waren.

Es fuhr dadurch deutlich über 80 km/h und war weder versichert noch zugelassen. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Moped wurde zur weiteren Überprüfung für das Strafverfahren sichergestellt. Zudem wurde die Fahrerlaubnisbehörde informiert.