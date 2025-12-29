Unfall auf der A14 zwischen Gröbers und Halle-Ost: Autofahrer vermutlich eingeschlafen

Am 28.12.2025 ereignete sich gegen 12:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gröbers und Halle-Ost ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes mit Anhänger kollidierte mit einem Pkw VW, den eine 43-jährige Frau fuhr. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Mercedes-Fahrer während der Fahrt eingeschlafen ist (Sekundenschlaf). Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

