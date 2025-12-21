Unfall im Südpark: Autofahrerin erfasst beim Rückwärtsfahren Fußgängerin

In der Praetoriusstraße in Halle-Neustadt kam es am Samstag gegen 14:45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw rückwärts und erfasste dabei die Fußgängerin. Diese wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



