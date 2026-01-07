Verbraucherpreise Ende des Jahres 2,3% höher als vor einem Jahr – drastische Steigerungen bei Obst und alkoholfreien Getränken, Strom und Molkereiprodukte günstiger

Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 0,2 % gegenüber dem Vormonat November 2025 leicht an. Das Statistische Landesamt teilt mit, dass Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahresvergleich durchschnittlich 2,3 % höhere Kosten für Waren und Dienstleistungen aufbringen mussten. Damit stieg der Verbraucherpreisindex auf einen Stand von 124,4 (Basis 2020 = 100).

Im Jahresvergleich stiegen die Preise für den Bereich Bildungswesen mit 5,7 % ebenso überdurchschnittlich, wie für andere Waren und Dienstleistungen (+5,5 %). Weiterhin verteuerten sich Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (+3,6 %) und Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (+3,4 %) seit Dezember 2024 überdurchschnittlich.

Im Vergleich zum Vormonat November konnten hingegen in einzelnen Sektoren Preisrückgänge festgestellt werden. Bekleidung und Schuhe wurden pünktlich vor dem Weihnachtsfest 1,1 % günstiger angeboten als noch vor einem Monat. Vor allem Schuhe und Schuhzubehör waren günstiger zu erwerben (-2,7 %). Außerdem sanken Preise für Bekleidungsartikel durchschnittlich um 1,0 % zum November 2025. Auch in den Bereichen Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör (-0,2 %) und Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe (-0,1 %) wirkten die Preisrückgänge dämpfend auf den Verbraucherpreisindex. Obwohl im Bereich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke die Preise im Schnitt um 0,4 % höher waren als im Vormonat, sanken in dieser Gruppe die Preise für Molkereiprodukte und Eier spürbar um 3,3 %. Auch Speisefette und Speiseöle wurden im Dezember 2,3 % günstiger verkauft als noch im November. Falls Obst für den Nikolausstiefel erst im Dezember gekauft wurde, kostete die Füllung 2,9 % mehr als im November.