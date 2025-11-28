Du bist Halle

Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt im November leicht zurückgegangen, aber immer noch 2,6% mehr als vor einem Jahr – Rückgang vor allem auf Reisen zurückzuführen, Lebensmittelpreise ziehen weiter an

von · 28. November 2025

