Du bist Halle

Verletzte nach Unfall auf der Europachaussee

von · 27. Dezember 2025

3 Antworten

  1. Schlagloch sagt:
    27. Dezember 2025 um 19:39 Uhr

    Es war überall Glatteis und vom Winterdienst keine Spur. Und an dieser Brücke ist es eh immer katastrophal glatt, weil Fehlkonstruktion.

    Antworten
  2. Aha sagt:
    27. Dezember 2025 um 20:16 Uhr

    Glatteis, die Stadt isi ihrer Streupflicht nicht nachgekommen, und nun? Na nüscht weitet, aber wehe die hast deinen Fußweg nicht abgestumpft

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert