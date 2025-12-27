Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer Haushalt HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Weihnachtsmarkt Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Verletzte nach Unfall auf der Europachaussee
27. Dezember 2025
-
Mann in der Rannischen Straße bei Auseinandersetzung leicht verletzt
27. Dezember 2025
-
Betrunkene Autofahrer in Neustadt und der Rosengartensiedlung gestoppt
27. Dezember 2025
-
Rettungseinsatz in Ammendorf: Mann und Hund brechen auf Eisfläche ein
26. Dezember 2025
-
Nach Auseinandersetzung in Halle-Neustadt: Tatverdächtige festgenommen
26. Dezember 2025
Werbung
Mehr
Meldungen aus der Politik
Werbung
Suchen
Neueste Kommentare
- zagcl4oe bei Dankeschön zum Fest: Chefs besuchen Feuerwehr in der Hauptwache zu Weihnachten und überbringen Gänsebraten
- Basti bei Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) startet Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft
- Gourmet bei “Bimbobars müssen hier weg”: Neonazis offenbar für Überfall auf Bar in der Rathausstraße verantwortlich
- Dumm? bei Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) startet Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft
- 🤭 glaube es bei “Bimbobars müssen hier weg”: Neonazis offenbar für Überfall auf Bar in der Rathausstraße verantwortlich
- zagcl4oe bei Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) startet Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft
- Pfleger bei Dankeschön zum Fest: Chefs besuchen Feuerwehr in der Hauptwache zu Weihnachten und überbringen Gänsebraten
- verrückte Brücke bei Verletzte nach Unfall auf der Europachaussee
- Ebo bei „Wir dürfen nicht warten, bis es zu spät ist“ – Warum Julius Neumann für das Südstadtcenter kämpft
- Wario bei Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) startet Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft
- J bei Auf Schnäppchenjagd: Kunden stürmen Räumungsverkauf bei Möbel Kraft
- Maya bei Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) startet Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft
- Aha bei Verletzte nach Unfall auf der Europachaussee
- ... bei “Bimbobars müssen hier weg”: Neonazis offenbar für Überfall auf Bar in der Rathausstraße verantwortlich
- Wario bei Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) startet Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft
Es war überall Glatteis und vom Winterdienst keine Spur. Und an dieser Brücke ist es eh immer katastrophal glatt, weil Fehlkonstruktion.
Da herrschen einfach andere physikalische Gesetze.
Glatteis, die Stadt isi ihrer Streupflicht nicht nachgekommen, und nun? Na nüscht weitet, aber wehe die hast deinen Fußweg nicht abgestumpft