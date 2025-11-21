Verletzter bei Auseinandersetzung im Böllberger Weg

In den gestrigen Abendstunden gegen 20:30 Uhr kam es im Bereich Böllberger Weg in Halle (Saale) zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von einem Geschädigten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es erst zwischen dem Beschuldigten und dem Geschädigten zu einer verbalen Auseinandersetzung, worauf der Beschuldigte ohne Vorwarnung auf den Geschädigten nachfolgend einschlug.

Durch die körperliche Einwirkung zog sich der Geschädigte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Beschuldigten wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, welche derzeitig andauern.