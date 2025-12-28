Vorläufige Festnahme: Kontrollierter in der Merseburger Straße hatte Drogen und Waffen dabei

Am Sonntag, 14.10 Uhr, wurden drei Personen an einem Kreditinstitut in der Merseburger Straße angetroffen und überprüft. Aufgrund sehr konkreter Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung sowie auf Drogenbesitz wurde ein 21-Jähriger durchsucht. Hierbei beschlagnahmten die Beamten eine betäubungsmittelverdächtige Substanz. Darüber hinaus wurden eine Schreckschusspistole, eine Reizgaspistole sowie ein Einhandmesser aufgefunden und beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Begleitpersonen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.