Weihnachszeit ist Reisezeit: Bundespolizei Sachsen-Anhalt mit Tipp für Reisende

Die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern, Reisenden, Pendlern und Besuchern ein frohes, besinnliches und sicheres Weihnachtsfest sowie erholsame Feiertage. Gerade in der Weihnachtszeit nutzen viele Menschen die Bahn, um Familie und Freunde zu besuchen. Damit die Reise für alle sicher und stressfrei verläuft, möchte die Bundespolizei auf einige wichtige Aspekte aufmerksam machen. Insbesondere das unbeaufsichtigte Abstellen von Gepäckstücken in Zügen, auf Bahnsteigen oder in Bahnhöfen birgt Risiken. Neben der Gefahr von Diebstählen können zurückgelassene Taschen oder Koffer polizeiliche Einsätze auslösen, die den Reiseverkehr erheblich beeinträchtigen können.

Darüber hinaus kommt es während der Feiertage häufig zu stark frequentierten Zügen und überfüllten Bahnsteigen. Reisende werden gebeten, ausreichend Abstand zur Bahnsteigkante zu halten, insbesondere bei der Ein- und Durchfahrt von Zügen. Gedränge und Unachtsamkeit bieten zudem Taschendieben günstige Tatgelegenheiten. Wertsachen sollten daher stets körpernah getragen und aufmerksam gesichert werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wird die Bundespolizeiinspektion Magdeburg landesweit, auch während der Feiertage, mit verstärkter Präsenz auf dem Gebiet der Bahnanlagen für Ihre Sicherheit im Einsatz sein. Wir sind für Sie da! Scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren. Parallel bitten wir alle Nutzerinnen und Nutzer, durch umsichtiges Verhalten einen Beitrag zur eigenen Sicherheit und der unserer Mitmenschen zu leisten.

In diesem Sinne wünscht die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt, mit ihren Standorten in Stendal, Halberstadt, Halle (Saale), Dessau-Roßlau und Magdeburg frohe Weihnachten, ruhige Feiertage und eine sichere Reisezeit.