Weihnachtliche Konzerte in der Ulrichskirche und der Händelhalle: Orgel, Andrej Hermlin und Gregorian Voices

Das Cultour-Büro Halle bietet noch einige Konzerte in Halle zwischen dem 24. und 27. Dezember an. Tickets können an der Tageskasse erworben werden.

Konzerthalle Ulrichskirche – 24.12.2025, 15 Uhr – Orgelstunde am Heiligen Abend

Sunghoon Kim (Orgel) + + Hubertus Schmidt (Posaune)

Musik von Alessandro Besozzi, Tommaso Albinoni, J.S. Bach, Patrick Doyle (Harry Potter), Irving Berlin und Johann Pachelbel

Konzerthalle Ulrichskirche – 26.12.2025, 16 Uhr – Gregorian Voices „Zur Weihnachtszeit“

Mit ihren beeindruckenden Stimmen zeigen THE GREGORIAN VOICES wie lebendig gregorianischer Gesang heute klingen kann. In traditionellen Mönchskutten gekleidet, präsentieren Ihnen die acht ukrainischen Solisten ein abwechslungsreiches Konzert mit einer faszinierenden Mischung aus geistlichen Gesängen des Mittelalters und zeitgenössischen Pop-Klassikern.

Georg-Friedrich-Händel Halle – 27.12.2025, 19.30 Uhr – Best of Swing – Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra

Die überwiegend von David Hermlin geschriebenen Arrangements lehnen sich an den Klang der großen Swing – Orchester der Dreißigerjahre an und sind doch einzigartig. Das Swing Dance Orchestra ist damit weltweit die einzige authentische Swing Big Band, die vollständig auf eigene Arrangements zurückgreift. Ausstattung, Frisuren und Garderobe entsprechen den historischen Vorbildern.