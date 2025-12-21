Du bist Halle

Weihnachtliche Konzerte in der Ulrichskirche und der Händelhalle: Orgel, Andrej Hermlin und Gregorian Voices

von · 21. Dezember 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert