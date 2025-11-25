Weihnachtskonzert mit dem Landespolizeiorchester am Freitag in der Ulrichskirche in Halle (Saale)

Es ist bereits eine langjährige Tradition: Das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt stimmt die hallesche Bevölkerung und Gäste der Stadt mit einem abwechslungsreichen Programm aus weihnachtlichen und weltlichen Kompositionen auf die Adventszeit ein.

Auch in diesem Jahr laden die Stadt Halle (Saale) und die Polizeiinspektion Halle (Saale) gemeinsam zu einem festlichen Weihnachtskonzert ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 28. November 2025, ab 17.00 Uhr, in der Ulrichskirche statt.

Musikalisch wird der Abend vom Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt gestaltet, welches mit einem sehr abwechslungsreichen Programm für eine festliche und besinnliche Atmosphäre sorgen wird.

Die Begrüßungsworte kommen von Egbert Geier, Bürgermeister der Stadt Halle (Saale), und von Annett Wernicke, der Direktorin der Polizeiinspektion Halle (Saale). Zum Abschluss sind alle Besucher zum gemeinsamen Singen traditioneller Weihnachtslieder mit Orchesterbegleitung eingeladen.

Der Eintritt ist frei. Es werden am Ausgang Spenden für das Tierheim Halle (Saale) gesammelt.