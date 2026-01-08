Wetterdienst erlässt offizielle Schneefall-Warnung für Halle (Saale) und den Saalekreis

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Halle (Saale) und den Saalekreis eine Wetterwarnung vor Schneefällen der Stufe 2 von 4 erlassen. Es bestehe Gefahr durch eine geschlossene Schneedecke, Glätte und eingeschränkte Sichtweite.

Die Warnung gilt für den Saalekreis von 8. Januar 2026, 22 Uhr, bis zum 9. Januar 2026, 12 Uhr. Für Halle ist die Warnung nur für Freitag zwischen 4 und 12 Uhr aktiv.