Wichteln mit Tradition: Wintermarkt in Halle lädt zum Tauschen und Spenden ein

Bücher, CDs, Geschirr, Spielzeug, Gläser, Deko-Artikel und sogar Eierkocher – die Vielfalt kennt kaum Grenzen: Das Wichteln auf dem Wintermarkt in Halle (Saale) hat sich längst zu einer liebgewonnenen Tradition entwickelt. In den kommenden Tagen können Besucherinnen und Besucher wieder fleißig mitmachen und ungeliebte Weihnachtsgeschenke gegen neue Schätze eintauschen oder einfach weitergeben.

Der Wichtelstand ist täglich von 13 bis 17 Uhr direkt am Händel-Denkmal geöffnet. Lediglich am 1. Januar 2026 bleibt der Stand geschlossen. Ob Stöbern, Tauschen oder Abgeben – der Gedanke des Teilens steht im Mittelpunkt.

Ein besonderer Höhepunkt folgt am 4. Januar: Ab 14 Uhr werden die gesammelten Wichtelgaben versteigert. Wie in jedem Jahr geschieht dies für einen guten Zweck. Der Erlös kommt diesmal den Nachwuchskickern des Reideburger SV zugute und unterstützt damit die Jugendarbeit des Vereins.

Wer nicht bis zur Versteigerung warten möchte, kann bereits vorher Gutes tun: Am Stand steht eine Spendenbox bereit, in die jederzeit Geld für den guten Zweck eingeworfen werden kann. Das Wichteln auf dem Wintermarkt verbindet damit Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und soziales Engagement – ganz im Sinne der Winterzeit.