Wildcats unterliegen in Bensheim – 2. Halbzeit macht Mut

Nach der WM-Pause sind die Wildcats des SV UNION Halle-Neustadt mit einer Niederlage in den Bundesliga-Alltag zurückgekehrt. Beim Auswärtsspiel in der Alsco Handball Bundesliga Frauen unterlag das Team von Trainerin Ines Seidler der HSG Bensheim/Auerbach mit 33:38 (12:22). In einer Partie, die vor allem in der ersten Halbzeit von Abstimmungsproblemen und fehlendem Spielfluss geprägt war, fanden die Wildcats erst nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Nicht mit nach Bensheim gereist war Tena Petika, die verletzungsbedingt fehlte und dem Team im Rückraum nicht zur Verfügung stand.

Wildcats sogar mit zwischenzeitlicher Führung



In der Weststadthalle Bensheim taten sich beide Mannschaften zunächst schwer, ihren Rhythmus zu finden. Nach der langen WM-Pause fehlte es auf beiden Seiten an Präzision, Tempo und klaren Abläufen. Dennoch erwischten die Wildcats einen ordentlichen Start: In der 7. Spielminute gingen die Wildcats durch einen Treffer von Emma Herta sogar mit 5:4 in Führung und setzten damit ein frühes Ausrufezeichen. Die spielentscheidende Wende leitete eine Auszeit der Gastgeberinnen in der 15. Minute ein. In der Folge erhöhte Bensheim spürbar den Druck, nutzte Ballgewinne konsequent und kam deutlich häufiger ins Tempospiel. Aus einem zwischenzeitlichen 10:7 entwickelte sich binnen weniger Minuten ein klarer Lauf der Flames, die sich bis zur Pause auf 22:12 absetzten. Halle-Neustadt fand in dieser Phase zu selten Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gastgeberinnen und ließ im Abschluss die nötige Konsequenz vermissen.

Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit



Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Wildcats deutlich strukturierter. Die Abläufe im Angriff wurden klarer, das Umschaltspiel zielstrebiger, und auch in der Defensive zeigte das Team mehr Ordnung. Im Tor stand in der zweiten Halbzeit Marijana Ilić, die besser in die Partie fand und dem Spiel der Wildcats zusätzliche Stabilität verlieh. Angeführt von Cara Reuthal, die mit acht Treffern erfolgreichste Werferin der Wildcats war, verkürzte Halle-Neustadt den Rückstand schrittweise. Auch Viktoria Marksteiner, Fabienne Büch und Lucy Strauchmann brachten sich in dieser Phase wirkungsvoll ein und sorgten dafür, dass der zweite Durchgang insgesamt ausgeglichener verlief. Trotz der Leistungssteigerung gelang es jedoch nicht mehr, das Spiel entscheidend zu drehen. Bensheim verwaltete den Vorsprung souverän und brachte den 38:33-Erfolg ohne größere Gefahr über die Zeit.

Ausblick auf den Tabellenführer



Viel Zeit zur Regeneration bleibt den Wildcats nicht. Bereits am 30.12.2025 steht das nächste schwere Auswärtsspiel an: Dann trifft Halle-Neustadt auf den aktuellen Tabellenführer HSG Blomberg-Lippe in der Phönix Contact Arena in Lemgo.

Statistik und Links zum Spiel:

Aufstellung Szott, Illic, – Reuthal 8/1, Strauchmann 4, Büch 4, Marksteiner 4, Molenaar 3, Gruber 3, Polakova 3, Röpcke 2, Hertha 2, Kieffer, Pallas

Zuschauer: 2000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Maximilian Engeln / Felix Schmitz

Siebenmeter:

Bensheim: 4/4

Halle: 1/1

Zeitstrafen:

Besnheim: 3

Halle:2

Re-Live von Sporteurope.Tv<https://sporteurope.tv/hsg-bensheim-auerbach-frauen/hbf-hsg-bensheim-auerbach-vs-sv-union-halle-neustadt-1>