Zahl der Syrer, die nach Sachsen-Anhalt kommen, um 37,8% gesunken

Die Zahl der Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit, die bis einschließlich August 2025 über die Landesgrenze aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt eingereist sind, hat im Vergleich zum Vorjahr um 37,8 % abgenommen. Von Januar bis August dieses Jahres verzeichnete das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt insgesamt 1 246 Zuzüge. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 2 004 Personen.

Dies geht aus vorläufigen Zahlen der Wanderungsstatistik hervor. Der Rückgang fiel bei Männern mit syrischer Staatsangehörigkeit mit -45,5 % deutlicher aus als bei Frauen mit -19,6 %. Die Zahl der eingereisten Männer lag mit 1 403 jedoch weiterhin über der der eingereisten Frauen mit 601. Im Jahresverlauf gab es deutliche Schwankungen. Die Zahl der zugezogenen Syrerinnen und Syrer hatte im März 2024 einen Tiefststand mit 192, erreichte im September ein Maximum von 355 Personen und blieb bis Ende des Jahres bei monatlich über 300. Insgesamt wanderten 3 351 Syrerinnen und Syrer 2024 aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt ein. Nach dem Sturz von Baschar al-Assad im Dezember 2024 kam es zu einem deutlichen Rückgang der Zuzüge. Im Januar 2025 betrug der Rückgang gegenüber dem Vormonat -30,6 %. Bis einschließlich Mai gingen die Zahlen weiter kontinuierlich zurück und erreichten in diesem Monat ein Minimum von 115 Personen.

Gleichzeitig nahm die Zahl von Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit, die Sachsen-Anhalt in Richtung des Auslands verließen, zu. Von Januar bis Ende August 2025 stieg die Zahl der Fortzüge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 73,5 % von 451 auf 778 Personen an. Ein erster Anstieg war jedoch bereits im Sommer 2024 zu beobachten, als insbesondere bei syrischen Männern die Zahl der Ausreisen ab Juli 2024 deutlich anstieg. Der Höchststand lag im August 2024 bei 80 Ausreisen und ging anschließend zunächst zurück um zu Beginn 2025 wieder anzusteigen. Im April 2025 wurden insgesamt 113 Fortzüge von Syrerinnen und Syrern ins Ausland verzeichnet. Somit hat sich das Niveau der Zu- und Fortzüge seit Beginn des Jahres angenähert, wenngleich weiterhin die Zahl der Zuzüge über der der Fortzüge liegt.

Die Zahl der Syrerinnen und Syrer, die aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt zuwanderten, ging nach der großen Flüchtlingswelle, als 17 078 Menschen im Jahr 2015 zuzogen bis 2020 auf 1 270 Personen jährlich zurück. Danach stiegen die Zuzüge wieder an, erreichten 2023 mit 3 643 Personen einen neuen Höhepunkt und gehen seither wieder zurück.