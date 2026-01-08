Zwei Fahrräder aus Tiefgarage im Mühlweg geklaut

Dem hiesigen Polizeirevier wurde Heute der Diebstahl von zwei Fahrrädern aus einer Tiefgarage im Bereich Mühlweg in Halle (Saale) angezeigt. Der/die unbekannten Täter verschafften sich unberechtigt Zugang in die Tiefgarage und manipulierten anschließend die Schlösser der beiden Fahrräder der Marken „Stevens“ und „Kettler“. Der entstandene Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Durch das Polizeirevier Halle (Saale) wurden die Ermittlungen eingeleitet.

