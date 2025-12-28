18 Autos in Schkopau beschädigt

In der Nacht zu Sonntag, gegen 03.30 Uhr, kam es in der Ortslage Schkopau, insbesondere im Bereich der Dörstewitzer Straße, Halleschen Straße und Bayernstraße, zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Tatverdächtige konnten nicht angetroffen werden. Es wurden insgesamt 18 Fahrzeuge beschädigt. In allen Fällen wurde der linke Außenspiegel der Fahrzeuge auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Bei einem Fahrzeug wurde zudem eine Kennzeichenhalterung beschädigt, sodass sich das amtliche Kennzeichen löste. Darüber hinaus stellten die Beamten in der Bayernstraße ein beschädigtes Zaunfeld fest, welches offenbar durch ein mehrfaches Dagegentreten zerstört wurde.

Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03461 446 293 zu melden. Die Sachschäden werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.