200.000 Euro Schaden bei Brand eines Doppelhauses in Teicha

Mitternacht zu Dienstag kam es in Petersberg, Ortsteil Teicha, zum Brand zweier unbewohnter Doppelhaushälften. Ein Anwohner bemerkte Brandgeräusche und stellte Flammen aus dem Dachstuhl einer der Doppelhaushälften fest. Er alarmierte umgehend den Notruf.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auf die benachbarte Doppelhaushälfte über, trotz schnell eingeleiteter Löscharbeiten. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro für beide Gebäude geschätzt.

Die Brandursachenermittlung dauert an. Der Brandort wurde beschlagnahmt, eine Brandwache eingerichtet. Im Einsatz befanden sich die Ortsfeuerwehren Wallwitz, Gutenberg, Teicha, Morl, Sennewitz und Mösthinsdorf mit 52 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen.