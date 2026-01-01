67 Feuerwehreinsätze und 10 Rettungsdiensteinsätze wegen Feuerwerkskörpern

Im Zeitraum vom 31.12.2025 um 18:00 Uhr bis zum 01.01.2026 um 06:00 Uhr ereigneten sich nach Angaben der Stadtverwaltung in der Stadt Halle (Saale) und dem nördlichen Saalekreis 67 Feuerwehreinsätze und 10 Rettungsdiensteinsätze im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern.

Bei den Feuerwehreinsätzen handelte es sich um Wohnungsbrände, Balkonbrände, Ödland- und Unratbrände. Die Rettungsdiensteinsätze erfolgten nach dem Gebrauch von Feuerwerkskörpern, in deren Folge es zu Arm- und Beinverletzungen, Kopf- bzw. Gesichtsverletzungen und leichten Verbrennungen kam.

So brannte es an der Petruskirche in einer Küche. In der Richard-Paulick-Straße standen am Abend und kurz nach Mitternacht Balkone in Flammen. Im Max-Klinger-Weg, Wolfgang-Borchert-Straße, am Boulevard, Franz-Liszt-Bogen und der Hyazinthenstraße brannten Container.

Im Stadtgebiet von Halle erfolgten 65 Einsätze, davon 8 durch die Berufsfeuerwehr, 50 durch die freiwilligen Feuerwehren und 7 durch den Rettungsdienst. Im nördlichen Saalekreis erfolgten 12 Einsätze, davon 9 durch die freiwilligen Feuerwehren und 3 durch den Rettungsdienst.