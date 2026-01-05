95.000 Besucher im vergangenen Jahr im Planetarium Halle (Saale)

Das Planetarium Halle (Saale) auf dem Holzplatz hat nach Angaben der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr 95.000 Gäste bei insgesamt 1.600 Veranstaltungen zu den Themenkomplexen Bildung, Kultur und Wissenschaft begrüßt. Allein 310 Veranstaltungstermine wurden von 12 500 Schülerinnen und Schülern aus Halle (Saale), der Region und aus ganz Deutschland wahrgenommen.

Planetariumsleiter Dirk Schlesier: „Diese Zahlen unterstreichen die große Bedeutung des Planetariums als wichtigen Ort der schulischen und außerschulischen Bildung. Mit einem engagierten Planetariumsteam und der Unterstützung von Lehrern sowie vielen ehrenamtlich Tätigen aus den am Planetarium Halle wirkenden Vereinen konnten auch 2025 sehr viele Veranstaltungsformate angeboten werden.“