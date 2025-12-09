Du bist Halle

Antrag im Stadtrat zum Haushalt: Saalesparkasse soll jährlich 13 Millionen Euro an die Stadtkasse abführen

von · 9. Dezember 2025

8 Antworten

  1. ichunddu sagt:
    9. Dezember 2025 um 17:23 Uhr

    Hat die Stadt ggf. ein Ausgaben Problem?

    https://dubisthalle.de/halle-saale-mit-132-millionen-euro-im-schwarzbuch-der-steuerzahler-mit-knast-bau-und-neuen-fussgaengerbruecken-an-der-saline

    • theduke sagt:
      9. Dezember 2025 um 18:10 Uhr

      Richtig! Vielleicht hat die Saalesparkasse etwas richtiger gemacht also die Stadt Halle – sie hat ihre Ausgabenseite im Griff. Die Stadt Halle schüppt dafür das Geld für sinnlose Projekte aus dem Fenster und jammert dann, bei der Jugendhilfeplanung sparen zu müssen. Und wieder spart man an Bildung. Dumme Bürger sind weniger aufmüpfig.

  2. PaulusHallenser sagt:
    9. Dezember 2025 um 17:38 Uhr

    Volt macht mal wieder Politik zulasten der Sparkassenkunden. Ich hoffe, die Wähler werden das nicht vergessen.

    • Wario sagt:
      9. Dezember 2025 um 20:39 Uhr

      @Paulus , sie vergessen das am Ende, wieder der Steuerzahler einspringen muss! Hauptsache Gedöns . Die Liberalen machen sich auch vom Acker und überlassen das Feld(Acker) den Wirtschaftsfeinden ! Was ist euer Programm? Schlaft Ihr? Viel Zeit ist nicht mehr, wenn Ihr was reißen wollt! Ihr seid mittlerweile viel zu leise! Lasst euch unterbuttern .

  3. Robert sagt:
    9. Dezember 2025 um 18:12 Uhr

    Den Antrag kann auch ich beantworten. Die Saalesparkasse wird dies nicht machen ,denn das meiste Geld gehört dem Sparkassenkunden .

  4. Selbsdenkender sagt:
    9. Dezember 2025 um 18:39 Uhr

    Gut das ich kein Kunde bei der Sparkasse bin. Da wirst du nur abgezockt.Jedervarf sich sein Finazinstitut selber aussuchen. Braucht keiner jammern über die Gebühren. Gut das es noch Banken gibt, wo keine Gebühren fällig werden, wenn man es richtig macht.

  5. Vogler sagt:
    9. Dezember 2025 um 18:45 Uhr

    Das könnte euch so passen. Nicht einen Cent sollt ihr von der Sparkasse bekommen. Oder braucht ihr dringend Geld u.a. für eure lächerlichen Vorstellungen von Vogelschutz Scheiben?

  6. G.Neubert sagt:
    9. Dezember 2025 um 19:22 Uhr

    Was glaubt die Stadt woher sich die SPK dax Geld wieder herholt.
    Da erzählt man den Kunden das man für guten Service auch gutes Geld bezahlen muss. Dabei macht man schon Online und macht Alles selber.

