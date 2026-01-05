Du bist Halle

Anzeigetafel am Franckeplatz demoliert

von · 5. Januar 2026

9 Antworten

  1. Emmi sagt:
    5. Januar 2026 um 08:20 Uhr

    Blinde Zerstörungswut, einfach Idioten.

    Antworten
  2. Tim sagt:
    5. Januar 2026 um 08:35 Uhr

    Abartig was in dieser Stadt passiert

    Antworten
  3. 10010110 sagt:
    5. Januar 2026 um 09:42 Uhr

    Das ist kein nebensächlicher Dumme-Jungen-Streich, sowas muss doch eine koordinierte Aktion gewesen sein. Da kommt man ja nicht so ohne weiteres dran. 🤔

    Antworten
  4. ! sagt:
    5. Januar 2026 um 09:55 Uhr

    Ich würde es wie bei den Fahrkartenautomaten machen: abschrauben und auf eine Alpp verweisen.

    Antworten
  5. Detlef sagt:
    5. Januar 2026 um 10:20 Uhr

    Und keiner will’s gesehen haben obwohl auch da zu dieser Zeit Menschen unterwegs sind.

    Antworten
  6. Dani sagt:
    5. Januar 2026 um 10:54 Uhr

    Vandalismus…. Ein Graffito kostet bei der Beseitigung pro Quadratmeter etwa 100 Euro. So eine große Anzeigetafel inkl. Stromanschluss, Verteilerkasten und digitaler Infrastruktur kostet etwa 190 tsnd Euro. Ein Wartehäuschen kostet bis zu 10 tsnd Euro, ohne barrierefreiem Belag usw.

    Abgesehen davon, dass die Ticketpreise kontinuierlich zum August jedes Jahr steigen, subventionieren wir Steuerzahler durch Zuschüsse der Länder und Kommunen, das System zusätzlich mit. Wer also den ÖPNV nutzt, zahlt zusätzlich zu seinem Ticket noch diesen Vandalismus und ist also doppelt gelackmeiert.

    Ein Eisenrohr mit einem Kunststoffschild kostet 500 – 900€. Wenn ich ohne App nicht einmal meine Bankgeschäfte erledigen kann, dann könnte man fast auf die Idee kommen, einen Regenschirm zu kaufen, die App nach der nächsten Abfahrt zu fragen und die Ticketautomaten in den Wagen anzubieten oder gleich durch Apps zu ersetzen. Oder man erhöht einfach die Ticketpreise jedes Jahr und subventioniert weiterhin Mobilität durch die Allgemeinheit.

    Antworten
  7. Peter sagt:
    5. Januar 2026 um 10:58 Uhr

    Wie krank kann man sein!

    Antworten
  8. Realist sagt:
    5. Januar 2026 um 11:06 Uhr

    Also Blitzer demolieren ist ja das eine. Aber das diese Autofanatiker sich nun auch noch am ÖPNV vergreifen … Gehts noch?

    Antworten

