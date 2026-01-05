Schlagwörter
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Anzeigetafel am Franckeplatz demoliert
5. Januar 2026
-
Unrat in der Trakehner Straße brannte
5. Januar 2026
-
Hunderte Liter Heizöl bei Schafstädt geklaut
4. Januar 2026
-
Feuerwehreinsatz in der Silberhöhe: Schwelbrand einer Couch
4. Januar 2026
-
Meldungen aus der Politik
Blinde Zerstörungswut, einfach Idioten.
Abartig was in dieser Stadt passiert
Das ist kein nebensächlicher Dumme-Jungen-Streich, sowas muss doch eine koordinierte Aktion gewesen sein. Da kommt man ja nicht so ohne weiteres dran. 🤔
Die meisten (gesunden) Menschen verfügen über Koordination bei ihren Aktivitäten.
Ich würde es wie bei den Fahrkartenautomaten machen: abschrauben und auf eine Alpp verweisen.
Und keiner will’s gesehen haben obwohl auch da zu dieser Zeit Menschen unterwegs sind.
Vandalismus…. Ein Graffito kostet bei der Beseitigung pro Quadratmeter etwa 100 Euro. So eine große Anzeigetafel inkl. Stromanschluss, Verteilerkasten und digitaler Infrastruktur kostet etwa 190 tsnd Euro. Ein Wartehäuschen kostet bis zu 10 tsnd Euro, ohne barrierefreiem Belag usw.
Abgesehen davon, dass die Ticketpreise kontinuierlich zum August jedes Jahr steigen, subventionieren wir Steuerzahler durch Zuschüsse der Länder und Kommunen, das System zusätzlich mit. Wer also den ÖPNV nutzt, zahlt zusätzlich zu seinem Ticket noch diesen Vandalismus und ist also doppelt gelackmeiert.
Ein Eisenrohr mit einem Kunststoffschild kostet 500 – 900€. Wenn ich ohne App nicht einmal meine Bankgeschäfte erledigen kann, dann könnte man fast auf die Idee kommen, einen Regenschirm zu kaufen, die App nach der nächsten Abfahrt zu fragen und die Ticketautomaten in den Wagen anzubieten oder gleich durch Apps zu ersetzen. Oder man erhöht einfach die Ticketpreise jedes Jahr und subventioniert weiterhin Mobilität durch die Allgemeinheit.
Wie krank kann man sein!
Also Blitzer demolieren ist ja das eine. Aber das diese Autofanatiker sich nun auch noch am ÖPNV vergreifen … Gehts noch?