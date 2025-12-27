Auf Schnäppchenjagd: Kunden stürmen Räumungsverkauf bei Möbel Kraft

Am heutigen Samstag beginnt der Räumungsverkauf bei Möbel Kraft in Peißen. Bereits vor der Eröffnung hat sich eine Warteschlange von Schnäppchenjägern gebildet.

Die Krieger-Gruppe als Eigentümer baut das Gebäude anschließend um. Voraussichtlich im Sommer sollen dann Sconto SB-Möbelmarkt und ein Höffner-Outlet eröffnen.