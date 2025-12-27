Auf Schnäppchenjagd: Kunden stürmen Räumungsverkauf bei Möbel Kraft
Am heutigen Samstag beginnt der Räumungsverkauf bei Möbel Kraft in Peißen. Bereits vor der Eröffnung hat sich eine Warteschlange von Schnäppchenjägern gebildet.
Die Krieger-Gruppe als Eigentümer baut das Gebäude anschließend um. Voraussichtlich im Sommer sollen dann Sconto SB-Möbelmarkt und ein Höffner-Outlet eröffnen.
Ähnliche Zustände gab es laut meinen Eltern in der ehemaligen DDR, wenn es in den Läden etwas zu kaufen gab. 🙂
Nur bei bestimmten Produkten, in der Regel waren das Südfrüchte, Feuerwerkskörper… Ansonsten gab es meistens ausreichend, um das Leben zu erhalten. man war da noch nicht so auf Konsum getrimmt
Dann haben dich deine Eltern belogen. In der DDR gab es in den Läden immer etwas zu kaufen. Vielleicht nicht immer exotische Dinge wie Bananen. Die waren aber für eine Grundversorgung auch nicht nötig. Letztere war übrigens so günstig, dass sie sich jeder leisten konnte.
So ein deutscher Ansturm sah aber auch mal weniger armselig aus. 🤩
Nach „stürmen“ sieht das aber nicht aus. Eher nach artigem Anstehen.
Das typische Bild in Halle, wenn es was günstig im Angebot gibt (Sale !!!!!) oder Feuerwerk verkauft wird: Konsumzombies stehen in Reih‘ und Glied‘ schon 1 Stunde vor Öffnung an, weil man nix gescheites mit sich über die freien Tage anzufangen weiss.
Wie 1990.
Wenn es an der Wahlurne mal so voll wäre…
Zum Glück kommen nach dem Umbau zwei Ramschmöbelläden rein.