Du bist Halle

Auf Schnäppchenjagd: Kunden stürmen Räumungsverkauf bei Möbel Kraft

von · 27. Dezember 2025

Schlagwörter:

8 Antworten

  1. PaulusHallenser sagt:
    27. Dezember 2025 um 12:05 Uhr

    Ähnliche Zustände gab es laut meinen Eltern in der ehemaligen DDR, wenn es in den Läden etwas zu kaufen gab. 🙂

    Antworten
    • Senior sagt:
      27. Dezember 2025 um 12:45 Uhr

      Nur bei bestimmten Produkten, in der Regel waren das Südfrüchte, Feuerwerkskörper… Ansonsten gab es meistens ausreichend, um das Leben zu erhalten. man war da noch nicht so auf Konsum getrimmt

      Antworten
    • J sagt:
      27. Dezember 2025 um 12:45 Uhr

      Dann haben dich deine Eltern belogen. In der DDR gab es in den Läden immer etwas zu kaufen. Vielleicht nicht immer exotische Dinge wie Bananen. Die waren aber für eine Grundversorgung auch nicht nötig. Letztere war übrigens so günstig, dass sie sich jeder leisten konnte.

      Antworten
  2. Aufmerksamer Beobachter sagt:
    27. Dezember 2025 um 12:05 Uhr

    So ein deutscher Ansturm sah aber auch mal weniger armselig aus. 🤩

    Antworten
  3. 10010110 sagt:
    27. Dezember 2025 um 12:19 Uhr

    Nach „stürmen“ sieht das aber nicht aus. Eher nach artigem Anstehen.

    Antworten
  4. Franz2 sagt:
    27. Dezember 2025 um 12:54 Uhr

    Das typische Bild in Halle, wenn es was günstig im Angebot gibt (Sale !!!!!) oder Feuerwerk verkauft wird: Konsumzombies stehen in Reih‘ und Glied‘ schon 1 Stunde vor Öffnung an, weil man nix gescheites mit sich über die freien Tage anzufangen weiss.

    Antworten
  5. Fratzenspiegel sagt:
    27. Dezember 2025 um 13:16 Uhr

    Wie 1990.

    Antworten
  6. Tim Buktu sagt:
    27. Dezember 2025 um 14:52 Uhr

    Wenn es an der Wahlurne mal so voll wäre…

    Zum Glück kommen nach dem Umbau zwei Ramschmöbelläden rein.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert