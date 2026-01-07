Ausbau für 625 Millionen Euro: Einschränkungen auf der Bahnstrecke Halle-Kassel – Sperrung bei Sangerhausen ab 16. Januar und ab Ende Juli ab Halle

Die Deutsche Bahn (DB) modernisiert die stark befahrene Eisenbahnstrecke Halle (Saale) – Kassel zwischen Halle (Sachsen-Anhalt), Nordhausen (Thüringen) und Eichenberg (Hessen). Rund 625 Millionen Euro fließen nach Unternehmensangaben in die Modernisierung der Gleisanlagen, in neue elektronische Stellwerke und in den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Lutherstadt Eisleben.

Die Modernisierungsarbeiten, die 2028 abgeschlossen sein sollen, bringen jedoch auch Einschränkungen für die Reisenden mit sich. So wird der Abschnitt zwischen Sangerhausen und Leinefelde vom 16. Januar bis zum 12. März gesperrt. Ab Ende Juli wird die Strecke ab Halle (Saale) in mehreren Bauabschnitten gesperrt: erst bis Berga-Kelbra, ab Ende August bis Nordhausen und ab Anfang Oktober bis Leinefelde.

Deutsche Bahn und Abellio wollen in der kommenden Woche ausführlicher informieren.